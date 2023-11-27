46 yıllık muhtar, mahalleyi bisikletle dolaşıyor

Büstün bakımını 2 günde bir özel bir solüsyonla silip parlatarak yapan Eyiler, muhtarlık binaları arasında yalnızca Yeşilbahçe Mahallesi Muhtarlığı önünde Atatürk büstünün olduğunu belirtti. Muhtarlık binasını sabah erken saatlerde açıp, gün boyu buradan mahalle sorunlarını çözüme kavuşturan Eyiler'in en büyük destekçisi ise eşi.

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YİNE ADAY

Muhtar Eyiler, 39 yaşındayken ikametgah almak için 1 gün boyunca muhtar aradığını ve bulamadığı için çok sinirlendiğini anlattı. Eyiler, "Muhtarı ararken çok terledim ve bulunca 'Dayı karşına adayım' dedim. Mahallenin tek kıraathanesi önünde 'Adayım' diye bağırdım. Bir inatla başladım muhtarlığa. 5 aday vardı o dönem. İçlerinde en genci bendim ve mahalle beni açık farkla seçti" dedi.