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Araçların trafikte denetlenmesini sağlayan plakalar, ayrıca o araca hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 48 hangi şehrin plakası? Muğla ilçeleri plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

48 Plaka Numarası Hangi İlin?

48 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Muğla’dır. Osmanlı Devleti döneminde Menteşe Sancağı olarak adlandırılan Muğla, 1924 senesinde vilayet statüsü kazanmıştır. Muğla’nın bir plaka kodu alması ise 1962 senesinde gerçekleştirmiştir. 1962 yılında Türkiye’de, araç sayılarının artmasıyla bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmış ve bunun neticesinde tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmiştir. Muğla alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle, 1’de başlayarak 67’ye kadar giden bu il kodları arasından 48 numaralı plaka kodunu almıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında, Türkiye’de bulunan motorlu araçlar üzerine yayınlamış olduğu veride, Muğla’da trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısı 591 bin 730 olarak belirlenmiştir. Bu araç sayısına, kamu hizmetinde çalışan araçlar, kişisel otomobiller, iş makineleri vb. tüm 48 il koduna sahip olan araçlar dahildir.

Muğla İlçelerinin Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla ilinde kullanılan plakalarda da her ilçenin kendine has kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan il kodlarından sonra gelen harfler, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Muğla merkez ilçeleri, Bodrum ilçesi, Milas ilçesi, Marmaris ilçesi, Dalaman ilçesi, Fethiye ilçesi, Köyceğiz ilçesi, Datça ilçesi, Ortaca ilçesi ve Yatağan ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

48 AC 001 – 48 AZ 999

48 DA 001 – 48 DZ 999

48 EA 001 – 48 EZ 999

48 G 8000 – 48 G 8200

48 MB 001 – 48 MB 500

48 NA 001 – 48 NZ 999

48 S 0001 – 48 S 0500

48 T 0001 – 48 T 1000

48 TM 0001 – 48 TM 1000

Bodrum İlçesi Plaka Kodları:

48 G 8401 – 48 G 8600

48 MC 001 – 48 MC 500

48 S 0501 – 48 S 1500

48 T 6501 – 48 T 8000

48 TM 6501 – 48 TM 8000

48 TA 001 – 48 TZ 999

48 UA 001 – 48 TZ 999

48 VA 001 – 48 VZ 999

Milas İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9201 – 48 G 9300

48 KA 001 – 48 KZ 999

48 LA 001 – 48 LZ 999

48 MD 301 – 48 MD 400

48 S 3501 – 48 S 4500

48 T 5501 – 48 T 6500

48 TM 5501 – 48 TM 6500

48 U 0001 – 48 U 9999

Marmaris İlçesi Plaka Kodları:

48 G 8601 – 48 G 8800

48 M 0001 – 48 M 9999

48 MC 501 – 48 MC 999

48 N 0001 – 48 N 9999

48 P 0001 – 48 P 9999

48 S 1501 – 48 S 2500

48 T 4001 – 48 T 5000

48 TM 4001 – 48 TM 5000

48 SA 001 – 48 SA 999

Dalaman İlçesi Plaka Kodları:

48 D 0001 – 48 D 9999

48 G 9000 – 48 G 9100

48 MD 101 – 48 MD 200

48 S 5501 – 48 S 6000

48 T 2501 – 48 T 3000

48 TM 2501 – 48 TM 3000

48 MD 801 – 48 MD 999

Fethiye İlçesi Plaka Kodları:

48 F 0001 – 48 F 9999

48 FA 001 – 48 FZ 999

48 G 8201 – 48 G 8400

48 MB 501 – 48 MB 999

48 S 2501 – 48 S 3500

48 T 3001 – 48 T 4000

48 TM 3001 – 48 TM 4000

48 GA 001 – 48 GZ 999

48 H 0001 – 48 H 9999

48 ME 001 – 48 ME 999

Köyceğiz İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9401 – 48 G 9500

48 HA 001 – 48 HZ 999

48 K 0001 – 48 K 9999

48 MD 501 – 48 MD 600

48 S 6501 – 48 S 7000

48 T 1501 – 48 T 2000

48 TM 1501 – 48 TM 2000

Datça İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9101 – 48 G 9200

48 MD 201 – 48 MD 300

48 R 0001 – 48 R 9999

48 S 6001 – 48 S 6500

48 T 5001 – 48 T 5500

48 TM 5001 – 48 TM 5500

Ortaca İlçesi Plaka Kodları:

48 G 8801 – 48 G 8999

48 MD 001 – 48 MD 100

48 RA 001 – 48 RZ 999

48 S 4501 48 S 5000

48 T 2001 – 48 T 2500

48 TM 2001 – 48 TM 2500

Yatağan İlçesi Plaka Kodları:

48 G 9301 – 48 G 9400

48 MD 401 – 48 MD 500

48 S 5001 – 48 S 5500

48 TM 1001 – 48 TM 1500

48 T 1001 - 48 T 1500

48 YA 001 – 48 YZ999