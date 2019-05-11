Türkiye'de herkes Muğlalı Sultan Tolga'yı (80),'Dondurmak Gaymak' filminde 'Çoban Teyze' rolünde ettiği küfürlerle tanıdı. Hiçbir sıkıntısını belli etmeyen Sultan ninenin bilinmeyen yönü ise zihinsel engelli ve yatalak oğluna 49 yıldır gözü gibi bakması. Menteşe ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Sultan Tolga, 24 yıl önce eşini, 17 yıl önce ise arı sokması sonucu oğlunu kaybetti.

80 YAŞINDA OĞLUNA HİZMET EDİYOR

DHA'da yer alan habere göre yaşlı kadın, kızının evlenmesi üzerine, 2 yaşında yapılan yanlış iğne sonucu beyin felci geçiren engelli oğlu Şevket ile baş başa kadı. Yüzünden gülümseme eksik olmayan ve hayata küsmeyen Sultan nine, ilerleyen yaşına rağmen yatalak evladının sabah kahvaltısını yaptırıp, öğle ve akşam yemeği yediriyor.