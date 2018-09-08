4N1K İlk Aşk 9. son bölüm: Yaprak ne gördü? 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
4N1K İlk Aşk 9. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. 4N1K İlk Aşk'ta çete okulda korku dolu bir gece geçirdi. Bölümün sonunda Yaprak çeteden ayrılarak eve gitti, peşinden de Ali... Ancak Yaprak şoke eden bir şey gördü. İşte 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm
08.09.2018 - 00:37 | Güncelleme:
4N1K İlk Aşk'ın 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. 4N1K'da Yaprak ile Barış’ı sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuldu. Ancak kısa zamanda işleri yoluna koya çete yeniden bir araya geldi. Tam bu anda okula yeni gelen esrarengiz çocuk nedeniyle çete okulda korku dolu bir gece geçirdi. Her şeyi yanlış anladıkları ortaya çıkınca evlere dağılan çetede, Yaprak ev yolunda büyük bir şok yaşadı. İşte 4N1K İlk Aşk 9. son bölüm ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar...
4N1K İLK AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
9. bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen 4N1K İlk Aşk'ın henüz yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümüne dair gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.
4N1K İLK AŞK 9. SON BÖLÜM
Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Yaprak ve Barış zor durumda kalıyor. Ela Hoca’nın anlattıklarından etkilenen Ali ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış’ı sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuluyor. Tekin ve Jülide, Ela’ya Barış ve Yaprak’la konuşup her şeyi inkar etmesi için baskı yapıyor. Sinan ile arası açılan Ece yaptığı seçimden dolayı çok pişman oluyor. Sinan’la konuşmaya çalışan Ece beklemediği bir tepki alıyor. Okula yeni gelen öğrenci ilginç tavırları ve hakkında çıkan dedikodular nedeniyle büyük gizem yaratıyor. Müdür ile arasını iyi tutmaya çalışan Yaprak, yeni öğrenciye rehberlik yapmaya gönüllü oluyor. Ancak Tuna hiç de göründüğü gibi bir çocuk değildir.
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4N1K İlk Aşk 9. son bölüm: Yaprak ne gördü? 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Son Dakika Haberler/4n1k-ilk-ask-9-son-bolum-yaprak-ne-gordu-4n1k-ilk-ask-10-yeni-bolum-fragmani-cikti-mi-21348072134807
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