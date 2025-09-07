Habertürk
        Haberler Gündem Çevre 5 ay sonra Sapanca Göl seviyesi ilk defa yükseldi | Son dakika haberleri

        5 ay sonra Sapanca Göl seviyesi ilk defa yükseldi

        Tarihinin en düşük seviyelerine yaklaşan Sapanca Gölü, cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından 4 santimlik artış yaşayarak 29.43 metreye yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 13:25 Güncelleme: 07.09.2025 - 13:25
        Sapanca Gölü 4 cm yükseldi
        Son 65 yılın en kurak yaz mevsimi nedeniyle her geçen gün su kaybeden Sapanca Gölü için sevindirici gelişme beş ayın ardından yaşandı. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte Sapanca Gölü 4 santim yükseldi. Meteoroloji verilerine göre ise şehrin merkez ilçelerinde metrekareye ortalama 50 kilogram yağış düştü.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi paylaştı.

        Tarihinin en düşük seviyelerine yaklaşan Sapanca Gölü, cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından 4 santimlik artış yaşayarak 29.43 metreye yükseldi. Son yükselişini Nisan ayında yaşayan ve kurak geçen yaz ayı ile birlikte sürekli su kaybeden göl için 2 milyon metreküplük su artışı umut oldu. Altyapı hatlarının yağmur sularını sorunsuz şekilde iletebilmesi için gece boyunca teyakkuzda olan ekipler, sabahın ilk saatlerinde şehrin muhtelif noktalarında müdahalelerini gerçekleştirdi. Kısa sürede etkili olan yağış ile birlikte Erenler’de metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, bu rakam Adapazarı için 40, Sapanca için ise 38 kilogram olarak ölçüldü.

        YAĞIŞ KURUYAN DERE YATAKLARINA CAN OLDU

        Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alarak tüm ekiplerimizle birlikte sahada yer aldık. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme ise kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları ise yeniden Sapanca Gölü’ne su ulaştırmaya başladı. Gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek" ifadeleri kullanıldı.

