Galatasaray-Beşiktaş derbileri bol kırmızı kartlı geçiyor!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Ligde yoluna kayıpsız devam edeni sarı-kırmızlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek isterken, Kartal ise son haftalardaki yükselen formunu derbide de ortaya koymanın peşinde.

İki takım arasında oynanan son maçlarda en dikkat çeken istatistik ise kırmızı kart sayıları.

5 DERBİDE 5 KIRMIZI KART

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında 4’ü Süper Lig, 1’i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 5 derbide 5 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçte Beşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan da 2 futbolcuyu soyunma odasına gönderdi.