5 Dünya Kupası'nda kaptanlık bandı taktı: Bu rekoru kimse kıramadı

Adı Rafael Márquez. Meksika'nın belki de en çok sevilen savunmacısı, Barcelona'da yıllarca forma giymiş bu isim, 2002'den 2018'e kadar tam beş Dünya Kupası'nda milli takımın kaptan bandını taşıdı. Guinness Dünya Rekorları bu sayıyı kendi sayfasına geçirmiş durumda. Şu sıralar Kuzey Amerika'da devam eden 2026 Dünya Kupası'nda ise tabloya uzaktan benzeyen tek bir oyuncu bile yok.

74. dakikada sahaya girdi, bandı Guardado'dan devraldı

17 Haziran 2018, Rusya. Meksika, açılış grubunda dünya şampiyonu Almanya'yı 1-0 yenmiş, golü Hirving Lozano atmıştı. Skorun korunmaya çalışıldığı dakikalarda teknik direktör son değişikliğini yaptı.

39 yaşındaki Márquez 74. dakikada oyuna girdi. Sahaya çıkar çıkmaz kaptanlık bandını, o ana kadar takımı yöneten Andrés Guardado'dan devraldı. Oyunda kaldığı birkaç dakika beşinci Dünya Kupası kaptanlığını mühürlemeye yetti. Meksika cephesinde sıradan bir son değişiklik gibi görünen bu hamle, aslında o akşamın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Beş turnuva, beş kez aynı bant

Hikâye 2002'de Güney Kore ve Japonya'da başlıyor. 23 yaşındaki Márquez o turnuvada zaten takımın liderlerinden biriydi. Meksika ikinci tura kaldı, sonra ABD'ye elenip evine döndü.

Dört yıl sonra Almanya, ardından 2010'da Güney Afrika, 2014'te Brezilya geldi. Bant her seferinde aynı koldaydı. Meksika ise bir türlü o meşhur eşiği aşamadı; 1994'ten 2018'e kadar üst üste yedi turnuvada son 16 turunda elendi. Takımın tur atlayamadığı bu uzun dönem, ne tuhaftır ki Márquez'in rekoruna giden yolu döşedi.

Dünya Kupası'nda beş turnuvaya çıkmayı başaran futbolcu sayısı bugün üç: Meksikalı kaleci Antonio Carbajal, Almanya'nın efsane orta sahası Lothar Matthäus ve Márquez. Bu üçü arasında her seferinde sahaya kaptan olarak çıkan tek isim ise Márquez. Carbajal kaleyi korudu, Matthäus uzun yıllar oynadı, ama bu özel kombinasyonu yalnızca Meksikalı savunmacı tamamladı.

Aynı turnuvalar Márquez'e ikinci bir rekoru da kazandırdı. Dünya Kupası tarihinde altı sarı kart gören oyuncu listesinin başında Zinedine Zidane ve Cafu ile birlikte o da var. Onu uzun yıllar sahada tutan sert, mücadeleci oyunun pek hatırlanmayan bir yüzü.

Neden rekor hala kırılamadı?

Rekoru kıramaz kılan şey, iki ayrı zorluğun aynı oyuncuda buluşma şartı. Birincisi, beş ayrı Dünya Kupası'na yetişecek kadar uzun ve sağlıklı bir kariyer. İkincisi, bu turnuvaların her birinde milli takımın kaptanı olmak. Beş turnuvaya çıkmayı tarih boyunca yalnızca üç oyuncu başardı; bu üçünden de her seferinde kaptan olan tek isim Márquez oldu.

Modern futbol bu ihtimali daha da daraltıyor. Milli takımlar artık genç kaptanlara erken geçiyor, kadrolar turnuvadan turnuvaya köklü biçimde yenileniyor. 16 yıl boyunca aynı oyuncuyu hem formada hem kol bandında tutmak, kulüp takvimlerinin yoğunluğu düşünüldüğünde neredeyse imkânsız. Bu yüzden bugün Kuzey Amerika'da başlayan turnuvada sahaya çıkan onca kaptanın hiçbiri bu rakama yakın değil.

Monaco'dan Guadalajara'ya

Márquez bu uzun ömürlü kariyere Avrupa'da, Monaco formasıyla başladı. Asıl çıkışını ise Barcelona'da yaptı; Katalan kulübünde geçirdiği yedi yıl boyunca Şampiyonlar Ligi dahil önemli kupalar kaldırdı. Sonraki yıllarda Club América'ya, oradan da doğduğu ülkeye, Atlas Guadalajara'ya döndü ve futbolu başladığı topraklarda, kırklı yaşların eşiğinde bıraktı.