5 Grammy ödüllü The Swingles CRR'de

60 yılı aşkın süredir vokal müziğin sınırlarını zorlayarak 5 Grammy ödülüne ve hatırı sayılır hayran kitlesine sahip dünyanın en önemli vokal topluluklarından The Swingles, İstanbul'a geliyor. Rock’tan caza, klasik müzikten avangarta birçok türü acapella ile yorumlayan, Grey’s Anatomy, Sex and the City ve The Two Popes gibi popüler yapımların müziklerine imza attan grup 12 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. The Swingles CRR’deki konserinde, yeni albümleri Theatreland’den parçalarını ve unutulmaz klasikleri seslendirecek.

Bach’tan Bugüne Bir Ses Mirası

The Swingles’ın temelleri, 1962 yılında Amerikalı müzisyen Ward Swingle’ın Parisli stüdyo şarkıcılarıyla Johann Sebastian Bach'ın Das Wohltemperierte Klavier eserini vokal olarak seslendirmesiyle atıldı. Ortaya çıkan Jazz Sebastian Bach albümü, alışılmadık bir başarı kazandı ve vokal müzikte yeni bir dönem başlattı. Zaman içinde çeşitli adlarla sahne alan grup, 2014’ten bu yana yeniden The Swingles ismini kullanıyor. Jamie Cullum, Gareth Malone, Kurt Elling gibi sanatçılarla iş birlikleriTopluluk, müzikte tür sınırlarını aşan bir yaklaşım benimsiyor.