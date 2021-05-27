5 kişinin öldüğü tekne kazasında mütalaa açıklandı 0:00 / 0:00

AA

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık kaptan A.D, SEGBİS ile bağlandı. Müştekiler Sudenaz Çolak, Kardelen Coşkun ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık, "Olay günü arkadaşlar teknede kavga ettiler, birbirlerine girdiler. Ben bu sebeple dümeni bırakmak zorunda kaldım. Ardından yandan dalga yedik. Daha sonra tekne alabora oldu." dedi.

Kazada annesini kaybeden Kardelen Coşkun da "Sanığın savunmalarını kabul etmiyorum. Her söylediği yalandır, şikayetçiyim" dedi.

Daha sonra savcı, esas hakkındaki mütalaasını okudu. Sanığın kapasitesi 4-5 kişi olan tekneye 10 kişi alarak can güvenliğini tehlikeye attığı, kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, olay günü alkol aldığı ve ağır kusuruyla 5 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirten savcı, A.D'nin üzerine atılı suçu bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kazada Erdal Göksoy'un eşi Şermin Özerman (sol 2),çocukları Çınar Ege Göksoy (solda) Sarp Göksoy (sağ 2) ve Elif Naz Özerman (sağda) hayatını kaybetti

Mütalaanın okunmasının ardından avukatlar, savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos 2020'de 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi ölmüş, cesetlerden biri 23 günlük çalışma sonucu çıkarılabilmişti.

Kaçmasının ardından bir gün sonra yakalanarak tutuklanan kaptan A.D. 2,5 ay sonra serbest bırakılmıştı.