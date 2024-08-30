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        Haberler Gündem İstanbul 5 milyon için 50 mermi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        5 milyon için 50 mermi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultanbeyli'deki kasapta çalışan adam patronuyla anlaşamayıp işten ayrılma kararı almıştı. İddiaya göre ödenecek tazminatı beğenmeyince silaha sarıldı. Uzun namlulu tüfekle hiç durmadan defalarca dükkana ateş açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:36
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        5 milyon için 50 mermi!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Sultanbeyli'deki kasapta çalışan adam patronuyla anlaşamayıp işten ayrılma kararı almıştı.

        İddiaya göre ödenecek tazminatı beğenmeyince silaha sarıldı.

        Uzun namlulu tüfekle hiç durmadan defalarca dükkana ateş açtı.

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