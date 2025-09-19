Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.048,11 %-1,05
        DOLAR 41,3994 %0,26
        EURO 48,7692 %0,00
        GRAM ALTIN 4.860,48 %0,46
        FAİZ 39,84 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 56,19 %1,16
        BITCOIN 116.909,00 %-0,57
        GBP/TRY 55,9739 %-0,20
        EUR/USD 1,1773 %-0,13
        BRENT 67,28 %-0,24
        ÇEYREK ALTIN 7.946,89 %0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 5 milyon TL ve üzeri vergi ve ceza borcu olanlar açıklanacak - İş-Yaşam Haberleri

        5 milyon TL ve üzeri vergi ve ceza borcu olanlar açıklanacak

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 09:22 Güncelleme: 19.09.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 milyon TL ve üzeri vergi ve ceza borcu olanlar açıklanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

        GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

        Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.

        Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.

        Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

        Mücbir sebep hali devam eden mükellefler kapsam dışında

        Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"