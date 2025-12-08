Habertürk
        5 saat arayla iki kaza | Son dakika haberleri

        Bartın'da şaşırtan olay aynı yolda 5 saat arayla iki kaza

        Bartın Karabük yolunda üst üste 5 saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:22
        5 saat arayla iki kaza
        Bartın-Karabük Karayolu'nun 31. kilometresinde 5 saat arayla iki kaza meydana geldi. Kazalarda virajı alamayan araçlar, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazalarda yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Bartın'daki hastanelere kaldırıldı. Kazalar nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        #sondakikahaber
        #bartın
