Bartın'da şaşırtan olay aynı yolda 5 saat arayla iki kaza
Bartın Karabük yolunda üst üste 5 saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Giriş: 08.12.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:22
Bartın-Karabük Karayolu'nun 31. kilometresinde 5 saat arayla iki kaza meydana geldi. Kazalarda virajı alamayan araçlar, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazalarda yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Bartın'daki hastanelere kaldırıldı. Kazalar nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
