5. sınıfa geçen öğrenciler, okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla beraber, "5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Çünkü 5. sınıf, ortaokulun ilk sınıfı. Dolayısı ile 5. sınıfların oryantasyon süreci gündemde. Peki; 5. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) takviminde 5. sınıfların okula başlayacağı tarih...

5. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Okula uyum haftası uygulaması nedeniyle 5. sınıflar okula okulların açılacağı tarihten 1 hafta önce başlayacaklar. Okullar 17 Eylül tarihinde açılacak. Ancak uyum haftası uygulaması nedeniyle 5. sınıflar okula 10 Eylül Pazartesi günü başlayacaklar...

UYUM HAFTASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 17 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Liseye yeni geçen öğrenciler, 9. sınıfların okula ne zaman başlayacağını araştırıyor. Buna göre lise dokuzuncu sınıf, 5. sınıf ve 1. sınıf öğrencileri okula bir hafta erken başlayacak. Yani birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri 10 Eylül Pazartesi günü okul sıralarında yerlerini alacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ