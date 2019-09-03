Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 75´inci sokakta bulunan evinin önünde bisikletiyle gezen Alperen Arap, bir anlık dikkatsizlik sonucu Enis D. (24) yönetimindeki süt toplama kamyonetin altında kaldı.

Kazanın ardından kanlar içinde yerde yatan küçük Alperen´i gören sürücü Enis D. şok geçirirken, mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Arap, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan Alperen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından sürücü Enis D., polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.