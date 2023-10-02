5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf! Manisa'da, 5 yıl önce çobanlık yapmak için Uşak'tan kente gelip kaybolan ve ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan 65 yaşındaki İ.Y.'nin, yanında çalıştığı M.K. tarafından öldürülüp, Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına gömüldüğü ortaya çıktı. Jandarmanın kazı çalışmasında İ.Y.'ye ait kemik ve içerisinde cüzdanın da bulunduğu kıyafetlere ulaşılırken, suçunu itiraf eden M.K. ise tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 08:48 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:28 facebook

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