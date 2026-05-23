        500 bin yıllık mamut fosilinin sergilendiği müzeye 100 bin ziyaretçi

        500 bin yıllık mamut fosilinin sergilendiği müzeye 100 bin ziyaretçi

        Erzurum'da, 2023 yılında hizmete açılan 'Erzurum Müzesi'ni, 1 yılda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Müzede Kalkolitik, Tunç, Demir çağları ile Helenistik, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerinin yanı sıra 500 bin yıllık mamut fosili de sergileniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Erzurum'da 100 bin ziyaretçi çekti! 500 bin yıllık

        Yakutiye ilçesindeki tarihi Üç Kümbetler'in yanına inşa edilen ve 2023 yılında hizmete giren Erzurum Müzesi, sinevizyon, laboratuvar, çocuk oyun alanı, kütüphane ve konferans salonları ile kent kültür ve turizmine hizmet veriyor.

        Kalkolitik, Tunç, Demir çağları ile Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Saltuklu, İlhanlılar, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eser ve görsellerin yer aldığı müzede Erzurum'un Pasinler ilçesi Yayladağı köyünde 1986-87 yılları arsında yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan yaklaşık 500 bin yıllık mamut fosili de sergileniyor.

        ÖDÜLLÜ MÜZE

        Osmanlı ve Selçuklu dönemleri, Milli Mücadele dönemi, halk oyunları ve Oltu Taşı işlemeciliği gelişimi ve tarihçesi ile ilgili eserler ve görsellerin yer aldığı Erzurum Müzesi, Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'İç Mimari Tasarım ve Uygulama' alanında 2023 yılı ödülüne layık görüldü. 2 bine yakın eserin sergilendiği müzeyi 1 yılda 100 bine yakın ziyaretçi gezdi.

        Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında kentin tarih, kültür ve turizmine hizmet veren müzeyle ilgili bilgi veren Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, bugünden 10 bin yıl öncesinden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar kentin tarihi gelişiminin hem görsel tarihi eserler hem de dijital materyallerle sergilendiğini söyledi.

        Müzede Kalkolitik dönemlerde kullanılan el ve iş aletleri, Tunç Dönemi'nden çanak, çömlek, metal parçalar, giyim ve kuşam malzemelerinin yer aldığını belirten Genç, Karaz dönemini de balçıktan yaptıkları ev ve balmumu heykellerle canlandırdıklarını bildirdi.

