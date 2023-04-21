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Haberler Gündem Trafik 51 Nerenin Plakası? 51 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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51 nerenin plakası? 51 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Günümüzde tüm dünyada yasal bir zorunluluk olarak kullanılan araç plakaları; motorlu kara taşıtlarının ön ve arka tamponlarında yer alan birer tabeladır. Beyaz renkli alüminyum bir zemin üzerinde yer alan çeşitli harf ve rakamlar ile her aracın kendisine özgü olan plakalar, bu özellikleri sebebiyle kimlik kartlarına benzetilebilirler. Ayrıca içerdikleri harf ve rakamlarla belirli şehirlere ya da bölgelere işaret eden plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

51 Nerenin Plakası? 51 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Resmî kurumlar tarafından taşıtları tanınmasını sağlayan araç plakaları, aynı zamanda hem kullanıcıya hem de aracın kendisine birtakım sorumluluklar da yüklemektedir. Peki, Türkiye’de 51 nerenin plakası? Niğde ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, 51 plaka il kodu hakkındaki tüm detaylar…

51 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan ilk kodlarından biri olan 51 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Niğde olacaktır. Cumhuriyetin ilan edilmesinden önce Konya vilayetine bağlı bir ilçe olan Niğde, 1924 yılında çıkartılan bir kanun ile vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Niğde’nin bir plaka kodu alması ise, 1962 senesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de karayolu ile ulaşımın artması neticesinde, ülkedeki tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmış ve Niğde’de alfabetik sıralamadaki yeri gereğince 51 plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda farklı tarihlerde, Türkiye’deki vilayet sayıları arttıkça bu plaka kodlarına yenileri eklenmiş ve günümüzde 81 vilayete denk gelen 81 farklı plaka il kodu kullanılmaya başlanmıştır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Niğde’nin yüzölçümü 7.400 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleşen nüfus sayımına göre 365 bin 419’dur. Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları üzerine, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada, Niğde’de trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısı ise 118 bin 584 olarak belirlenmiştir. Sayısı 100 bini aşan bu araçlar arasında, kişilerin kullandığı hususi otomobillerden kamu hizmetinde kullanılan araçlara, çöp kamyonları ya da toplu ulaşım araçları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan, tarımsal faaliyetlerde kullanılan traktör ve biçerdöver gibi araçlara kadar tüm 51 plaka koduna sahip araçlar dahildir.

Niğde İlçelerinin Plaka Kodları

1962 senesinden itibaren Türkiye’de kullanılmakta olan taşıt kayıt plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan ve günümüzde 81’e kadar giden kısım illerin; bu kodlardan sonra gelen harf ve harf kombinasyonları ise ilçelerin kodlarını oluşturmaktadır. Bahsedilen bu harf gruplarına bakıldığı zaman, bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini öğrenmek mümkündür.

Niğde’nin merkez ilçeleri, Çiftlik ilçesi ve Bor ilçesi plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Niğde ilçelerinin plaka kodları:

Niğde Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 51 AC 001 - 51 AZ 999
  • 51 DA 001 - 51 DZ 999
  • 51 EA 001 - 51 EZ 999
  • 51 M 0001 - 51 M 2000
  • 51 MA 001 - 51 MA 999
  • 51 T 0001 - 51 T 2000

Çiftlik İlçesi Plaka Kodları:

  • 51 JA 001 - 51 JZ 999

Bor İlçesi Plaka Kodları:

  • 51 KA 001 - 51 KZ 999
  • 51 M 2001 - 51 M 3000
  • 51 T 2001 - 51 T 3000
  • 51 H 1001 - 51 H 2000
  • 51 LA 001 - 51 LZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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