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517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı
DHA

Kamuda istihdam edilecek 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş ile hak sahipleri katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ergüneş, vatan görevinde yaralanan ve can veren kahramanların herkesin kalbinde yer edindiğini belirterek, "Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitim imkanlarına kadar pek çok alanda sizlere özel düzenlemeler yapıyoruz. Türkiye'de şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için istihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6 bin 315 kişiye istihdam sağladık. 2002'den itibaren 2022 yılına kadar ise 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakını için kamuda istihdamı sağlanmış. Bugün yapacağımız 517 atama ile kamuda şehit yakını gazi ve gazi yakınlarından istihdamında toplamda 48 bin 556 kişiye ulaşmış olacağız" dedi.

NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Noter huzurunda gerçekleşen törende, hak sahiplerinden 146'sı öğrenim durumlarına göre; arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atandı. Ayrıca 243 kişi memur, 102 kişi hizmetli ve 26 kişi de sürekli işçi olarak atandı.

GAZİ UZUNER DE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLARAK ATANDI

Törende, 17 Şubat 2016'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri servis araçlarına düzenlenen, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybettiği saldırıda yaralanarak gazi olan Emre Uzuner, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) bilgisayar mühendisi olarak atandı. Uzuner, kendi mesleğini icra edecek olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.

63 YAŞINDA KAMUYA ATANDI

1960 yılında Şanlıurfa'da vatani görevini yaparken şehit olan Sadık Yıldırım'ın 63 yaşındaki kızı Tayibe Demir ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na hizmetli olarak atandı. Demir, babasını 9 aylıkken kaybettiğini belirterek, "Babamı bugün kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Baba kokusunun ne olduğunu hiç bilmedim, anne sevgisiyle büyüdüm. Vatan sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Yıllar sonra babamın emanetini aldığım için hem mutluyum hem hüzünlüyüm" dedi.

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