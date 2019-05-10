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YORUM KURALLARINI OKUDUM

52 yılda 90 bin otobüs üretti

Mercedes-Benz Türk, faaliyete geçtiği 1968 yılından bu yana 90 bin otobüs ürettiğini açıkladı. Şirketin geçtiğimiz günlerde banttan inen 90 bininci otobüsünün, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretim bandından indikten sonra Almanya’ya doğru yola koyulduğu kaydedildi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "52 yıldır olduğu gibi, 2019 yılında da Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize ve ihracatımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz" dedi

mercedes-benz türk

Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 90 bin adet otobüs ürettiğini duyurdu. Otomarsan ismiyle 1967 yılında İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım miktarı 1.2 milyar euroya ulaşan şirketin, 90 bininci otobüsünün Tourismo, olduğu bildirildi.

Otobüsün, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretim bandından inerek Almanya’ya doğru yola koyulduğu aktarıldı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda banttan indirilen 428 beygir gücündeki Euro VI motorlu otobüste, araç mesafe takip, acil fren ve şerit takip sistemlerinin yer aldığı aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2018 yılında 3 bin 708 adet otobüs üretildiği, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 95’inin ihraç edilerek 2018 yılında 3 bin 494 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

70 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Şirketin ilk ihracat gerçekleştirdiği 1970 yılından bu yana yaklaşık 55 bin otobüsü yurt dışı pazarlarına gönderdiği kaydedilirken,  3 bin 500 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Travego, Intouro, Tourismo, Setra UL & LE ile dizel & gazlı motor seçenekleriyle Conecto Solo & Körüklü otobüsler, 70’den fazla ülkeye ihraç edildiği aktarıldı.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "52 yıldır olduğu gibi, 2019 yılında da Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize ve ihracatımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz" dedi.

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