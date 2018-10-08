Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ merkeze bağlı Konakalmaz köyünde oturan 6 çocuk babası Hasan Katırcı 26 Aralık 2016'da alışverişe kent merkezine gittikten sonra kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalara rağmen bir iz bulunamadı.



"DİLENCİ ŞEBEKELERİNDEN ŞÜPHELENİYORUZ"



Babasının 22 aydır kayıp olduğunu belirten İbrahim Katırcı, "Yetkili kurumlarla görüştüm. Arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ettiler. Bu arada bir ipucuna ulaştık. Babam bir köylümüze ‘Yabancı bir insan beni takip ediyor' demiş. Kim olduğunu bilmiyormuş. Bu bilgi elimize yeni ulaştı" dedi. Babasının kaçırıldığı ihtimali üzerinde durduklarını belirten İbrahim Katırcı, "Babamın Elazığ dışına götürüldüğünü düşünüyoruz. Dilenci şebekelerinden şüpheleniyoruz. İlgili kurumlar babamın ölü olmadığını bize söylediler. Babamın kimliği üstündeydi. Ölü olsaydı, herhangi bir vatandaş bulurdu, bize bildirirdi. Babamın kaçırıldığını düşünüyoruz. Emniyet bu konuda araştırmasını yapıyor" diye konuştu.

"GÖZÜMÜZ YOLLARDA"



Babasının alışverişten dönüşte minibüse bindiğini, köy yolunda indikten sorna kaybolduğunu belirten İbrahim Katırcı "Nereye gitti, ne oldu bilmiyoruz. Babamızı çok özledik. Biran önce eve dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Hasan Katırcı'nın eşi Güllü Katırcı da gece gündüz gözünün yolda olduğunu, müjdeli bir haber beklediğini söyledi. Çok özlediği eşi için "Bu dağlar kömürdendir/Geçen gün ömürdendir/Bu benim deli gönlüm/Taş değil demirdendir" diye mani okuyan Güllü Nine şöyle konuştu:

"Gözüm yollarda. Gece gündüz pencereden eşimin geleceği günü bekliyorum. Her an geleceği ümidini yaşıyorum ancak gelmiyor. Sabaha kadar gözüme uyku girmiyor. Öldüğünü bilsek tesellimiz düşecek. Öldü deriz. Ama şimdi ne ölüsü var ne dirisi var. Kapıyı çalacak günü bekliyorum" dedi.



Güllü Nine'nin eşini beklerken söylediği bazı maniler de şöyle:



Gidersin gitme derim

Beni terk etme derim

Beni terk edersen

Muradına yetme derim



Giderim önünüzden

Kurtulayım dilinizden

Yeşilbaş ördek olsam

Su içmem gölünüzden





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