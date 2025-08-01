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        Haberler Dünya 53 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        53 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 53 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 21:46 Güncelleme: 01.08.2025 - 21:46
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        53 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17'si yardım bekleyenlerden olmak üzere 53 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

        Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef alan saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

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        Mevasi'de İsrail ordusunun başka bir çadırı hedef alması nedeniyle Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

        Han Yunus'un güneyinde İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi de yaralandı.

        Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında en az 14 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde, sınırlı sayıdaki yardım tırlarının güvenliğini sağlayan grupları hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Cibaliya Mülteci Kampı’nın batıdaki Feluce Mahallesi’nde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze kentinin doğu Zeytun ve Şucaiyye mahallelerine yönelik İsrail bombardımanında 13 Filistinli hayatını kaybetti.

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