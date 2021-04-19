Ülkemizde 4 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği koronavirüs salgını nedeniyle aşı programı başladı. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 55 yaş ve 40 üstü aşı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

TOPLAM AŞI MİKTARI 20 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyonu geçti.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon 174 bin 795, Ankara'da 1 milyon 599 bin 758, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 78 doz olarak kayıtlara geçti.

AŞI TEMİNİ VE UYGULAMA SÜRECİ



Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Yerli aşıda Faz 2 çalışması tamamlandı, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3'e geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Kovid-19 aşısı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstüne aşılamanın başlatılmasını planlıyor.

Ramazan dolayısıyla iftardan sonra da vatandaşlara aşı yapılabiliyor.

55 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?



Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.