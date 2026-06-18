55 yıldır kırılamıyor! Dünya Kupası’nı üç kez kazanan tek oyuncu

Her Dünya Kupası yeni kahramanlar çıkarır, yeni hikâyeler yazar… Ama bazı başarılar vardır ki zaman geçtikçe daha da efsaneleşir. Tam 55 yıldır kırılamayan bir rekor: Dünya Kupası’nı üç kez kazanan tek futbolcu olmak. Modern futbolun yıldızları bu başarıya yaklaşmakta bile zorlanırken, bu tarihi başarıyı elde eden isim nasıl bu seviyeye ulaştı? Rekorun ardındaki sırlar, dönemin futbolu ve bugün neden hâlâ aşılamadığına dair çarpıcı detaylar…

2026 Dünya Kupası’nın açıldığı bu günlerde sahalarda yeni efsane adayları sıralanıyor. Ama bir rekor en az yarım asırdır kıpırdamadan duruyor. Tarihte Dünya Kupası’nı üç kez kazanan tek oyuncu Pelé’dir. 1970’teki üçüncü kupanın üzerinden 55 yıl geçti ve o sayıya kimse yaklaşamadı bile.

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Guinness World Records bu rekoru “bir oyuncunun kazandığı en fazla FIFA Dünya Kupası” başlığıyla resmî olarak Pelé’ye yazıyor. Üç ayrı turnuvada üç şampiyonluk, her biri bambaşka bir hikâye.

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17 yaşında bir finale iki gol sığdırdı

İlk kupa 1958’de İsveç’te geldi ve sahneye çıkan çocuğun yaşı bugün hâlâ inanılması güç. Pelé yarı finalde Fransa’ya hat-trick yaptı, finalde İsveç filelerini iki kez havalandırdı ve Brezilya sahadan 5-2 galip ayrıldı. O gün 17 yaşında ve 249 günlük idi. Turnuvada gol atan en genç oyuncu olarak ayrı bir Guinness rekorunun da sahibi oldu. Brezilya’nın tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğuydu bu ve ülkenin futbolla kuracağı uzun aşkın da başlangıcı sayılır.

İkinci kupada sahaya bir maç çıktı

1962 Şili’de hikâye bambaşka ilerledi. Pelé ilk maçta bir gol atıp bir de asist yaptı, ancak hemen ardından sakatlandı ve turnuvanın geri kalanında forma giyemedi. Brezilya onsuz da şampiyon oldu. Yine de o şampiyon kadronun resmî üyesiydi ve madalyaya hak kazandı; ikinci kupası böylece koleksiyonuna eklendi.

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1970 Meksika: altın kuşağın veda sahnesi

Asıl tablo Meksika’da tamamlandı. Pelé, Jairzinho ve Rivelino’nun aynı sahada buluştuğu o Brezilya takımı, çoğu futbol tarihçisinin bugüne kadar gördüğü en iyi kadro olarak andığı ekipti. Finalde karşılarında İtalya vardı.

Pelé finalde kafa golüyle skoru açtı, sonra arkadaşlarının gollerine zemin hazırladı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrıldı. Turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen “Altın Top” ödülü de onun oldu. 1970, Pelé’nin millî formayla çıktığı son Dünya Kupasıydı. Yani bu zafer aynı zamanda bir vedaydı. Bir oyuncunun üç farklı Dünya Kupası’nda üç kez kupayı kaldırması işte burada tamamlandı. Brezilya da o gün Jules Rimet Kupası’nı kalıcı olarak müzesine taşıdı; çünkü kupayı üç kez kazanan ilk ülke olmuştu.

55 yıl geçti, iki kupaya ulaşan bile parmakla sayılıyor

O üçüncü kupadan sonra futbol tonlarca yıldız gördü, ancak hiçbiri üç sayısına dokunamadı. Brezilya’nın 1994 ve 2002 şampiyonu kadrolarından Cafu, Ronaldo ve Bebeto gibi isimler ikişer kupayla kaldı. Yakın dönemde Messi, 2022’de Arjantin’le ilk kupasına ulaştı. Bu turnuvada şampiyonluğu korurlarsa ikinciye uzanabilir.

İkincisi bile zor. Üçüncüsü ise matematiğe takılıyor. Üç ayrı turnuvada üç şampiyonluk, bir futbolcunun en az 12 yıl boyunca hem formda kalması hem de takımının üç kez zirveye çıkması anlamına geliyor. 2026’da sahaya çıkan en büyük isimlerin önünde en fazla iki kupalık bir yol var. Pelé’nin üçlüsü ise hâlâ tek başına bekliyor.