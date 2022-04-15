Termal su ve dağ turizmi seçenekleri sunan Edremit'in Akçay Mahallesi'ndeki Sarıkız Heykeli önünden startı verilen 6. etapta bisikletçiler, ilk sağa dönüşlerini Turgut Reis Caddesi'nden yaparak, Cumhuriyet Bulvarı'ndan sola dönecek ve Anayol'a çıkacak. Işıklı kavşaklardan geçecek sporcular, 5,8. kilometrede zeytinyağı ve temiz havasıyla ünlü Altınoluk'u selamlayacak.

Işıklı kavşaklar sonrası 21,7. kilometrede Çanakkale il sınırına girecek bisikletçiler, Ayvacık'tan Ezine'ye doğru ilerleyecek ve daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa kıtasında yollarına devam edip Gelibolu'ya ulaşacak.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun heyecan verici etabına ulaşacak sporcular, 149. kilometrede 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun orta açıklığına sahip asma köprüsü olan Çanakkale Köprüsü'nün manzarasında yarış heyecanını yaşayacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Mehmetçik'e Saygı Anıtı'ndan ilerleyecek bisikletçiler, 6. etabı 57. Piyade Alay Şehitliği'nde tamamlayacak.

Turda, dördüncü etabı kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, turkuaz mayoyu giyiyor.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 157 bisikletçi katılıyor.

204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabının saat 14.30 sularında sona ermesi bekleniyor.