6 bin kişilik gençlik korosu Türkiye'nin yeni gençlik festivali 'Off Day Music', başladı. Tekirdağ Şarköy'de düzenlenen festival ilk gününde Gazapizm, Madrigal ve Yaşlı Amca'yı ağırladı

Festival alanını dolduran yaklaşık 6 bin kişi, 6 saatlik konser maratonunda sanatçıların şarkılarına eşlik etti. Yaşlı Amca ve Madrigal’in ardından Gazapizm sahneyi devraldı.

Gazapizm, sahnede 'Yine Edemedik Dans', 'Heyecanı Yok', 'Bu Rüya Benim' başta olmak üzere sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyledi.

Festival; cumartesi ve pazar günleri Teoman, Can Bonomo, Adamlar, Motive, Nova Norda, Deniz Tekin ve Yedinci Ev’i ağırlayacak.