6. Geleneksel Bereket Festivali başlıyor 0:00 / 0:00

2 Haziran 5 Haziran 2022 tarihleri arasında Düzce Anıtpark Meydanı ve Millet Bahçesi'nde açılışı yapılacak olan 6. Geleneksel Düzce Bereket Festivali'nin bu yılki teması; Düzce doğasının zenginliğini, otların çeşitliliğini tanımak ve tanıtmak, bu otlarla pişirilen geleneksel yemeklerin unutularak kaybolmasını engellemek.

TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITILACAK

Düzce otlarının ve geleneksel yemeklerinin misafirlere ikram edilecek olan festival, geçmişten geleceğe toprağın bereketinin taşınmasını sağlamayı hedefliyor. Hemşehrilik çatısı altında birlik beraberlik içerisinde bir kent ve bir kültür ebrusu olan Düzce festival çerçevesinde Türkiye ve dünyaya tanıtılacak.