Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 6 gün sonra ulaşıldı! Gözyaşlarıyla uğurlandı! | Son dakika haberleri

        6 gün sonra ulaşıldı! Gözyaşlarıyla uğurlandı!

        Ordu Fatsa'da taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan ve cansız bedenine 6 gün sonra ulaşılan 75 yaşındaki Mustafa Ahmet Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 14:58 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 gün sonra ulaşıldı! Gözyaşlarıyla uğurlandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan, cansız bedenine 6 gün sonra ulaşılan kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin (75), toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre Fatsa ilçesindeki taş ocağında 5 Kasım’da yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü.

        Fotoğraf: İHA

        İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin cansız bedenini çıkarırken, kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin’e ise ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşı, arama kurtarma çalışması 6 Kasım'da durduruldu.

        Dün, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer paydaşlar tarafından bölgede yapılan incelemeler neticesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla iş makineleriyle arama çalışmaları tekrar başladı. Çalışmalarda Mustafa Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Mustafa Ahmet Şahin’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ne getirildi. Şahin’in cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. İlçedeki Hz. Hamza Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Mustafa Ahmet Şahin, Fatsa Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor