BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 25 Ocak Pazar İstanbul'da 6 ilçede elektrik kesintisi!
İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un 6 ilçesinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 25 Ocak 2026 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucu yanıt buldu. AYEDAŞ-BEDAŞ, İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. 25 Ocak Pazar günü İstanbul genelinde 6 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 25 Ocak 2026 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...
6 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 25 Ocak Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 6 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler:
Bağcılar
Bayrampaşa
Beyoğlu
Büyükçekmece
Silivri
Şişli
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
