İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucu yanıt buldu. AYEDAŞ-BEDAŞ, İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. 25 Ocak Pazar günü İstanbul genelinde 6 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 25 Ocak 2026 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...