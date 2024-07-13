6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı

Beylikdüzü’nde, bir inşaatta 6 parçaya ayrılmış olarak bulunan ve 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar'a ait olduğu tahmin edilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Asar'ın babası DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Beylikdüzü'nde oturan ve 15 Haziran'dan beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'a ait olduğu tahmin edilen ceset bir inşaatta bulundu.

6 parçaya ayrılan cesetin Asar'a ait olup olmadığının belirlenmesi için Asar'ın babası Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi.

NE OLMUŞTU? Esenyurt'ta öldürülüp cesedi parçalanarak inşaata atılan Erva Raziye Asar isimli genç kızın, sosyal medya üzerinden iş aradığı, katil zanlısının kendisini kadın olarak tanıtıp, genç kızı bu şekilde kandırdığı öğrenildi. REKLAM Olay Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre göre katil zanlısı Fethi D., sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtarak Erva Raziye Asar'ı temizlik işi için evine çağırdı.