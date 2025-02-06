6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, binlerce aile evsiz kaldı. ’Asrın Felaketi’’ olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden tam iki yıl geçti. Tüm Türkiye, bu büyük acının ikinci yıl dönümünde "Unutmadık" temalı 6 Şubat depremi taziye mesajları ve başsağlığı dilekleri yayınlamak istiyor. Kaybedilen canları anmak, depremzedelere moral vermek ve duygularını paylaşmak isteyenler için 6 Şubat depremi taziye mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, 6 Şubat depremi anma mesajları 2025…