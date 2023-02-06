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6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları!

TOKİ Ankara arsa kura çekimi 6 Şubat Pazartesi itibarıyla başladı. TOKİ Ankara kura sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından başvuru yapan vatandaşlar isim listesi sorgulamasına başladı. 9 Şubat'a kadar devam edecek TOKİ Ankara kura çekilişinin ardından hak sahipleri adına tahsis süreci başlayacak. İşte il il kura çekim takvimi ile 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

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  • 6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları! TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesinde Türkiye genelinde kura çekimi sürüyor.  TOKİ arsa kura çekim takvimi ile Ankara arsa kura çekim 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Kura çekim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla başvuru yapan vatandaşlar tarafından nihai isim listesi sorgulama süreci başladı. Peki, "TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları nasıl öğrenilir?" İşte TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası...
  • 6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları! TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ ANKARA ARSA KURASI İZLEME 

    TOKİ Ankara Merkez İlk Evim kurası 6 Şubat Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Kura, YouTube üzerinden noter huzurunda canlı yayınlandı. Kurada adı çıkan hak sahiplerinin isimleri ekranda yer aldı. Kura çekimi, TOKİ stüdyolarında seyircisiz ve online yapıldı.

    TOKİ 6 ŞUBAT ANKARA ARSA KURASI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

     
  • 6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları! TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ ANKARA KURASI SONUÇ SORGULAMA 

    TOKİ Ankara kurasının sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresini girerek de gerçekleştirilebiliyor.

    TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları! TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

    ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

    Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

     
  • 6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları! TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

    İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.
  • 6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları! TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

    Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.
  • 6 Şubat TOKİ Ankara arsa kura çekim sonuçları! TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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