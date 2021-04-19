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HaberlerGündem3. Sayfa6 yaşındaki çocuk, Murat Nehri'nde kayboldu! - Haberler
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Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı

Ağrı Diyadin'de feci bir olay meydana geldi. İlçede, Murat Nehri'ne düştüğü iddia edilen kız çocuğunu arama çalışmaları başlatıldı

6 yaşındaki çocuk, Murat Nehri'nde kayboldu! - Haberler
6 yaşındaki çocuk, Murat Nehri'nde kayboldu!
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DHA

Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde bugün saat 14:00 sularında iddiaya göre Birsen- Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki İpek Yıldız köyün yakınından geçen nehir kenarında oyun oynadığı sırada bilinmeyen sebeple suya düştü.

DHA'nın haberine göre, sudan çıkamayan kız çocuğu yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edilirken, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı´da arama çalışmalarına katıldı.

Tüm ekiplerin arama çalışmaları için seferber edildiğini belirten Balcı, aralıksız bir şekilde İpek´i arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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