6 yaşındaki kız çocuğunun feci ölümü!

Mersin'de yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü Mersin'de 6 yaşındaki bir kız çocuğu yol kenarında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Nisanur Ceviz adlı çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre ise Ceviz'in boğazına jelibon kaçması nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:11 facebook

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