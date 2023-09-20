60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali basın toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7 - 14 Ekim arasında gerçekleşecek 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin basın toplantısı Antalya’da düzenlendi. Basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, festivalin idari direktörü Av. Cansel Tuncer, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve festivalin bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı Demet Akbağ ve Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür katıldı. Basın toplantısında festivalin afişi, Onur ve Başarı Ödülleri sahipleri, Ulusal Yarışma jürileri ve programdan sürprizler açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla festivalimizin 60'ıncı yılını birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu söyleyerek başladığı sözlerine “Bu yıl, hepimiz için çok özel bir yıl. Çünkü Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken, Altın Portakalımızın da 60'ıncı yılını kutluyoruz. Ülkemiz, şehrimiz ve Türk sineması için çok onurlu zamanlara birlikte tanıklık ediyoruz. Ülkemizin ilk ve en uzun soluklu festivali, Antalyamızın gururu olan Altın Portakalı’mız, bizden önce fazlaca yara almış ve tahrip edilmişti. Özüyle, doğasıyla oynanmıştı. Bu nedenle göreve gelir gelmez Festivalimize hak ettiği değeri yeniden vermenin sorumluluğuyla hareket ettik ve 56’ncı yılında Altın Portakalımızı özüne döndürdük. Türk sineması ve bileşenleriyle daha anlamlı olan Festivalimizin sönen ışığı yeniden parladı. Ama biz bu kadar ile yetinemezdik ve yetinmemeliydik. Kendi değerleriyle yeniden buluşan Altın Portakalımız, her geçen yıl yenilenmeli ve uluslararası arenada daha fazla güçlenmeliydi. Bu düşünceler ışığında; sanatçılarımız, sektör temsilcilerimiz, sinema emekçilerimiz ile birlikte ortak akılla aldığımız kararlar doğrultusunda Altın Portakalımızda ilkleri hayata geçirdik. Sinema sektöründeki kadın emeğine dikkat çekmek amacıyla, sinemamızın ilk yıldız kadın oyuncusu olan ve kamera arkasında da pek çok ilke imza atmış Cahide Sonku anısına, kadın sinemacılarımızı ödüllendirmeye başladık. Geleceğin sinemacılarına destek olmak ve onlara ilham vermek amacıyla, Altın Portakal Sinema Okulu’nu hayata geçirdik. Festivalimizde her yıl, ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenciyi ağırladık. ‘Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz sinema okulumuz ile hayallerine giden yolda gençlerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altın Portakalı’mıza kazandırdığımız bir diğer yenilik ise, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması oldu. Böylece; edebiyatımızın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ediyoruz ayrıca yapımcı ve sanatçıların yeni eserler üretmesine maddi ve manevi katkı sağlıyoruz. ‘Antalyamız kültür ve sanatın da başkenti olacak’ diyerek çıktığımız yolda festival sayımızı 2’den 7’ye çıkarmanın ve şehrimizi tam anlamıyla bir festivaller şehri yapmanın mutluluğu ile Altın Portakalımıza nice 60 yıllar diliyor, şimdiden yarışmaya hak kazanan tüm filmleri tebrik ediyorum,” diye devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

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60'INCI YILIN AFİŞİ HAZIR Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin merakla beklenen afişini şu sözlerle açıkladı: Sinema sonu olmayan bir yolculuktur’ düşüncesinden yola çıkarak görsel tasarımcı Galip Aksular tarafından hazırlanan 60. yıl afişimizi sizlerle paylaşmanın mutluğunu yaşıyor ve festivalimizin sonsuza kadar var olmasını diliyorum.

ULUSAL YARIŞMALARIN JÜRİLERİ AÇIKLANDI Altın Portakal Film Festivali’nde ilk kez Türkiye’de izleyiciyle buluşacak filmlerin yarışacağı Ulusal Yarışma jürilerinde bu yıl da çok değerli isimler yer alıyor. Festival Başkanı Muhittin Böcek, “Festivalimizin 60'ıncı yılında ulusal uzun metraj film yarışması jürimize, bugün varlığıyla bizleri onurlandıran usta oyuncu sayın Demet Akbağ başkanlık edecek. Kendisine teşekkür ediyoruz. Jürimizde; kurgucu Ali Aga, sanatçı Ayşegül Aldinç, oyuncu Mehmet Günsur, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak, yönetmen Özcan Alper ve yazar Sema Kaygusuz yer alıyor. Jürimize şimdiden kolaylıklar diliyor ve varlıklarıyla bize değer kattıkları için her birine teşekkür ediyorum” dedi.

Demet Akbağ - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI Türkiye’nin en köklü festivallerinden biri olmanın bilinciyle bu yıl festivale hazırlandıklarının altını çizen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu konuda ise şunları söyledi: Size onur ve başarı ödüllerimizi alacak birbirinden kıymetli isimleri açıklamak istiyorum: Sayın Erdal Özyağcılar, Sayın Işıl Yücesoy, Sayın Müjdat Gezen, Sayın Selçuk Yöntem, Sayın Şerif Sezer varlıklarıyla bizleri onurlandırıp 60'ıncı yılın 'Onur Ödülleri'ni alırken, ülkemizin başarılı iki yıldızı Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli ise 'Başarı Ödülü’müzün sahipleri olacak. REKLAM Festivalin bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını tiyatro, sinema ve televizyona uzanan oyunculuk kariyeri boyunca unutulmaz projelere ve çok sevilen karakterlere hayat veren usta sanatçı Demet Akbağ üstleniyor. Akbağ, duygu ve düşünceleri şöyle dile getirdi: Sevgili arkadaşlarımızdan biri gelip başkanım diyince kafamı çevirdim hemen. Malum sizin bildiğiniz 'Hükümet Kadın' filminden beri hükümet kadın, hükümet başkan, o kadar çok başkan diye hitap ediliyor ki bu sefer tescillendi başkanlığım, resmiyet kazandı. Çok teşekkür ederim. Sevgili Antalyalılar ile beraber olmanın heyecanını yaşayacağım ben de, bu önden provası gibi oldu. Her zaman çok heyecan vericidir Antalya Altın Portakal Ödül töreni biz oyuncular ve bütün sektör için. Herkesi bir araya getirir. Biraz önce tanıtım filmini izlerken eski günler de gözümde canlandı. Sektörü buluşturur, insanları kaynaştırır, birlikte bir şey izlemenin, seyirciyle birlikte olmanın, sanatın o birleştirici yanını en güzel görebileceğiniz etkinliklerden biridir ve bizim gururumuzdur. Ne kadar şanslı ki Antalya Türkiye’nin en önemli ödül töreni ve ödülü bu şehre mahsus sadece. Antalya’nın her türlü görseliyle, heykelciğiyle sembolü haline gelmiş. Ayrıca ben 60'ıncı yılda, bu özel yılda jüri başkanı olduğum için gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Benim için de çok gurur verici daha önce ödülünü aldığım, sevdiğimiz bir ödül töreninin bir parçası üstelik de jüri başkanı olmak, sorumluluk da büyük. Kendi ödüllerimle alakalı minicik bir şey söyleyip sözü devrediyorum. Benim sizlerin bilmediğini sandığım bir ödülüm var. İlk filmimle ödül aldım. Sizlerin bildiği ilk filmim Vizontele ama sizlerin bilmediği filmim Tersine Dünya. Tersine Dünya filmiyle Altın Portakal ödülü ile tanıştım. Sonra da Vizontele filmindeki Siti Ana karakteriyle geldi Altın Portakal ödülüm. İki kıymetli heykelciğim evde durur. Bu sene de bu heykelcikleri verecek olan jürinin başkanı olmanın gururu ve onurunu yaşıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması’ndaki birbirinden heyecan verici yapımları karikatürist-yazar-belgesel film yönetmeni Behiç Ak, yönetmen-senarist-multimedya santçısı Deniz Tortum ve yönetmen-senarist-yapımcı Zeynep Dadak’tan oluşan jüri değerlendirecek. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yönetmen Elif Refiğ, oyuncu Hazar Ergüçlü ve film programcısı-yapımcı Paolo Bertolin’den oluşan jüri, 60. yılın Altın Portakal Ödülleri’ne karar verecek. 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Sinema Yazarları Derneği tarafından verilecek 'SİYAD En İyi Film Ödülü' jürisinde Ali Ercivan, Fatih Özgüven ve Yeşim Tabak, Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilen 'Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü' jürisinde ise yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan ve Tayfur Aydın yer alacak. 'Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nın jüri üyeleri ise yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yönetmen-yapımcı Ezel Akay ve yazar Hakan Bıçakcı’dan oluşuyor. REKLAM Festivalin idari direktörü Cansel Tuncer, teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında festivalin sürprizlerini ve yeni mekânlarını açıkladı: Altın Portakal Film Festivalimiz altmışıncı yılında Antalya’mızın üç ilçesine konuk olacak. Alanya’da Belediye Tiyatrosu - Alanya Kültür Merkezi’nde 7-8-9 Ekim tarihlerinde, Manavgat ve Kumluca Belediye Kültür Merkezleri’nde 7-14 Ekim tarihleri arasında festival programındaki filmlerden bir seçkiyi izleyicilerle buluşturacağız. Festivalde özel programların olacağının müjdesini de vermek isterim. Festivalimizi Cumhuriyetimizin 100. ylına özel olarak, Tolga Örnek’in yönetmenliğini yaptığı 1998 yapımı 'Atatürk' belgeseliyle açacağız. Belgesel hem şehir merkezimizdeki salonlarda hem de Alanya, Manavgat ve Kumluca ilçelerimizde gösterilecek. Usta yönetmen Reha Erdem’in son filmi Neandria Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşacak. Reha Erdem’in 1988'de çektiği ilk filmi 'A Ay' restore edilmiş kopyasıyla festivalde gösterilecek. Reha Erdem 35 yıllık sinema serüvenini düzenlenecek ustalık sınıfıyla sinemaseverlerle paylaşacak. 60'ıncı yılımızda Antalya’nın dört bir yanına festival filmlerini ulaştırmak istiyoruz. Geleneksel mekânlarımız Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Aspendos ve Perge Salonları; geçen yıl Antalya’ya kazandırdığımız Doğu Garajı ve Kültür Park’ta yer alan Yıldızların Altında Açık Hava Sineması ve Migros Karaalioğlu Açık Hava Sineması bu yıl da gösterimlere ev sahipliği yapacak. Özdilek Sineması bu yıl festivali yaşayacağımız yeni mekânımız. Bilet fiyatlarımız bu yıl da 5 TL olacak. Amacımız tüm Antalyalıların festivalimize gelmesi, filmlerimiz ve konuklarımızla hep birlikte sinema dolu bir hafta geçirmek. Tuncer, Altın Portakal’ın habercisi Sinema Tırı’nın da 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın birbirinden farklı ilçelerini dolaşacağını açıkladı. Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür yaptığı konuşmada festivalin geleneksel kortejinin öneminin altını çizdi ve “Bu festivali izleyerek, bu festivalde düzenlenen geleneksel korteji izleyerek belki de oyuncu olmaya karar verdim çocukluğumda ve bugün Anadolu’da 40 yıldır kesintisiz perde açan en eski tiyatrolardan Antalya Şehir Tiyatroları’nın genel sanat yönetmeni olmak şerefine eriştim. 60 yıldır bir sinema geleneği var bu ülkede, 60 yıldır kesintisiz o da devam ediyor ve bu sinema geleneğinin en önemli başlangıç noktası korteji. Birçok dostumun, arkadaşımın korteje katılmakta imtina gösterdiğini görüyorum. Biz sektör insanları olarak, oyuncular, yönetmenler, yapımcılar, hepimiz bu sinema geleneğini ayakta tutmak zorundayız. Bu bizim asli görevimiz, bu sebeple tüm dostlarımı 60.sı düzenlenecek olan Altın Portakal kortejine davet ediyorum. Biz bu geleneği ayakta tutarsak sinema ayakta kalacak, bu sebeple gelin canlar bir olalım” dedi. REKLAM ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI • 8x8 / Kıvanç Sezer • Aniden / Melisa Önel • Beraber / Mete Gümürhan • Bildiğin Gibi Değil / Vuslat Saraçoğlu • Hayat / Zeki Demirkubuz • Kurban / İsmail Güneş • Son Hasat / Cemil Ağacıkoğlu • Tereddüt Çizgisi / Selman Nacar • Yurt / Nehir Tuna • Zamanımızın Bir Kahramanı / Miraç Atabey ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI • Anlatsam Film Olur / Serdal Doğan • Benim Adım Mutlu / Nick Read, Ayşe Toprak • Eclipse / İpek Kent, Efe Öztezdoğan • Ege Güneşi / Ömer Gümüşer • Felsefe / Münir Alper Doğan • Kanun Hükmü / Nejla Demirci • Mavi Kimlik / Burcu Melekoğlu, Vuslat Karan • Sen Kimsin? / Cenk Kaptan ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI • Aç Karnına Çıkmayalım / Yiğit Hepsev • Ben Süpermarket Değilim / Ekrem Ayhan Çakay • Dank / Tuvana Simin Günay • En Uzun Gece / Can Merdan Doğan • Her Gün Biraz Daha Kolay / Çağıl Bocut • Kaç Gün Sürecek / Abdullah Çeper • Kruvasan / Aziz Alaca • Küçük Buluntular / Sevgi Ortaç • Nasıl Kaybolunur / Tilbe Cana İnan • Nehir / Doğan Belge • Onun Kalesinde / Yasemin Demirci • Sonunda / Resmiye Emir • Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Ramazan Kılıç • Zarafet ve Şiddet Arasında / Şirin Bahar Demirel