Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 600 saatlik incelemeyle yakalandılar | Son dakika haberleri

        600 saatlik incelemeyle yakalandılar

        Sivas'ta kadın kıyafeti giyip bir iş yerinden 110 bin TL'lik sigara ve nakit para çalan 3 şüpheli, 600 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenip yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        600 saatlik incelemeyle yakalandılar
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta kadın kıyafeti giyip bir iş yerinden 110 bin TL'lik sigara ve nakit para çalan 3 şüpheli, 600 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenip yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DHA'nın haberine göre Diriliş Mahallesi'nde 4 Mart gecesi maske, eldiven, çarşaf, başörtüsü ve etek giyen kişiler, kapısını zorlayarak açtıkları markete girdi.

        Şüpheliler marketten 110 bin TL değerinde sigara ile bir miktar para çaldı. Sabah iş yerine gelen market sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

        40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü kaydı izleyen ekipler, şüphelilerin D.A., Y.E.K. ve E.K. olduğunu tespit etti. D.A. ve E.K. Sivas'ta, Y.E.K. ise olaydan sonra gittiği Balıkesir'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen sigaraların bir kısmı market sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A. ve Y.E.K. tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        IBANını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

        Kırklarelinde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBANını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi. (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor