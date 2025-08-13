Habertürk
        61 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        61 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 61 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 20:48 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:48
        61 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardımların güvenliğinden sorumlu 14 görevlinin de bulunduğu 61 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini, yardım güvenliğinden sorumlu görevlileri ve insani yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

        İsrail askerleri Gazze kentinde yardım malzemelerinin güvenliğinden sorumlu görevlileri vurdu. Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Kavşağı'nda 7 görevli, Kerame bölgesinde de 1 görevli öldürüldü.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesine düzenlediği hava saldırısında, bölgeye ulaşan insani yardımların güvenliğini sağlayan aşiret ve ailelere mensup 6 görevli öldürüldü.

        Gazze kentinin kuzeybatısındaki Tevam Kavşağı bölgesine düzenlenen topçu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki bir binayı hedef alan saldırısında Filistinli anne ile kızı yaşamını yitirdi.

        İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde insani yardım almaya çalışan 1 Filistinli de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

        Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Duf" ailesine ait evin hedef alındığı hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kentin güneyinde, Tel el-Hava Mahallesi'ndeki 8. Cadde'de de yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar vuruldu. Saldırıda, Filistinli "Ebu Hanidek" ailesinden 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde yardım alabilmek için bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

