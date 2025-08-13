İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardımların güvenliğinden sorumlu 14 görevlinin de bulunduğu 61 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini, yardım güvenliğinden sorumlu görevlileri ve insani yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

İsrail askerleri Gazze kentinde yardım malzemelerinin güvenliğinden sorumlu görevlileri vurdu. Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Kavşağı'nda 7 görevli, Kerame bölgesinde de 1 görevli öldürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesine düzenlediği hava saldırısında, bölgeye ulaşan insani yardımların güvenliğini sağlayan aşiret ve ailelere mensup 6 görevli öldürüldü.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Tevam Kavşağı bölgesine düzenlenen topçu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki bir binayı hedef alan saldırısında Filistinli anne ile kızı yaşamını yitirdi.