63 model otomobiliyle yolda kalanların yardımına koşuyor

Sivas'ta çocukluğunda başladığı sanayide bir ömür geçiren 70 yaşındaki otomobil ustası Kaya Yavaşer, 40 yıl önce aldığı 1963 model Chevrolet Impala otomobiliyle yolda kalan yeni model otomobillerin yardımına koşuyor.

Onlarca yıllık meslek deneyimini klasik arabasına da yansıtan Yavaşer'in antika aracı, sağlamlığıyla dikkat çekiyor.

Artık yeni model araçların hemen hemen hepsinin yolda kaldığını belirten Yavaşer, "Otomobilim beni bir gün bile yarı yolda bırakmadı" şeklinde konuştu.

Otomobilinin kendisine kardeş olduğunu vurgulayan Yavaşer, "Çocukluğumdan itibaren bu mesleğin içerisindeyim. Halen de devam ediyorum. Benim aracım 1963 model Chevrolet Impala. Yaklaşık 40 yıl önce aldım. Bu otomobil artık bana kardeş oldu. Değiştirmeyi hiç düşünmedim. Yeni otomobillerin halini gördükçe bunu daha da sevdim. Yeni otomobiller çekicilerin sırtında geziyor. Ben usta olmama rağmen yolda kalan yeni model bir otomobile müdahalede bulunamıyorum fakat kendi otomobilimi her halükarda yürütürüm. Bugüne dek hiç yolda kalmadım" ifadelerine yer verdi.