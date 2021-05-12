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65 Yaş üstü, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? 65 yaş üstü, 20 yaş altı seyahat yasağı

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi tedbirlerine göre 29 Nisan saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasakları ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgının ilk günlerinden itibaren uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasaklarının son durumu merak konusu oldu. 65 Yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? İşte tam kapanma tedbirlerine göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat yasağı

65 Yaş üstü, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? 65 yaş üstü, 20 yaş altı seyahat yasağı

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sürekli sokağa çıkma yasakları 17 Mayıs'ta bitecek. Koronavirüs bulaş hızını düşürmek ve salgının önüne geçebilmek amacıyla ilan edilen tam kapanma kararına göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi? İşte merak edilenler

TAM KAPANMADA 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TAM KAPANMADA SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

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