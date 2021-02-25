Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili birtakım sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? İşte büyük bir merakla araştırılan konuya dair son bilgiler...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

SON DAKİKA! Bakan Koca:

(Kısıtlamalar) 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ



Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak.