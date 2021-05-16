Genelgedeki 65 yaş detayı 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'nın "kademeli normalleşme" ile ilgili genelgesi özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı soruları beraberinde getirdi. Tam kapanmanın sona ereceği günden bir gün önce yayınlanan genelge ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'den sabah 5.00'e kadar sürecek. Hafta sonu kısıtlamaları ise cuma 21.00'den pazartesi sabahı 5.00'e kadar, tüm cumartesi ve pazarı kapsayacak şekilde devam edecek.

İLK KEZ AŞI İSTİSNASI GETİRİLDİ

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında ise ilk kez bu genelge ile aşı istisnası getirildi. Buna göre aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar. 65 yaş üstü vatandaşlar aşı olsalar da olmasalar da 18 yaş ve altı vatandaşlarla birlikte 1 Haziran'a kadar devam edeceği açıklanan kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar.

HASTALIK GEÇİREN 6 AY BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimine göre 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması 12 Şubat'ta başladı. Ancak Covid-19 geçiren vatandaşlar hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı hakkı elde edebiliyor. Yani Covid-19 testi pozitif çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar aşı ile birlikte sokağa çıkabilmek için de gün sayacak. Genelgede bu durum istisna olarak belirtilmediğinden hastalığı geçirdiği için aşı hakkı ertelenen 65 yaş üstü vatandaşlar da kendi tercihiyle aşı hakkını kullanmayan akranlarıyla birlikte kısıtlamaya tabi olacaklar.