Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve Tacettinoğulları Beyliği döneminde inşa edilen çivisiz cami, restore edilerek hem ibadete hem de turizme kazandırıldı.

Çarşamba ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti ve Tacettinoğulları Beyliği dönemlerinden kalma çivisiz camilerden biri olan Ordu Köyü Camisi, 650 yıllık tarihi ve özellikleriyle dikkati çekiyor.

Ordu köyü sakinlerinin 30 yıl kadar önce betonarme olarak inşa ettikleri yeni camiyi kullanmaya başlamasıyla atıl kalan tarihi cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Çarşamba Belediyesinin iş birliği ile restore edildi.

Birkaç ay önce çalışmaların tamamlandığı ve tarihi dokunun korunduğu Ordu Köyü Camisi, restorasyonun ardından hem ibadete hem de turizme kazandırılmış oldu.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba ilçesinin Tacettinoğulları Beyliği'nin merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tacettinoğulları Beyliği'nin en önemli eserlerden birinin Ordu Köyü Camisi olduğuna işaret eden Dündar, "Tarihi cami ve çevresi uzun süredir metruk haldeydi ve terk edilmişti. Önce buranın düzenlenmesi ve planlarının yapılmasını Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışma ile tamamladık. Sonra restorasyonunu bitirdik." dedi.

Anadolu'da pek çok ahşap cami bulunduğuna dikkati çeken Dündar, şunları kaydetti:

"Ordu Köyü Camisi ahşap mimarinin en güzel örneklerinden biridir. İç süslemeleri, ahşap oymacılığı teknikleri caminin önemini ortaya koymakta ve turizm amaçlı kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Yani bu tarihi camimizin Samsun'un turizmin ağına katılmasını önemsiyoruz. Cami ile çevredeki Tacettinoğulları Beyliği döneminden kalma Ordu Köyü Kalesi gibi eserlerinin bir arada bulunduğu bölge, restorasyonun ardından ziyaretçi almaya başladı."

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