Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 68. Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı.

Grammy Ödülleri'nde en çok adaylığı rap müziğin yıldızı Kendrick Lamar aldı. Lamar, GNX albümü ve hit parçası Luther ile yılın albümü, yılın kaydı ve yılın şarkısı dahil olmak üzere toplam 9 dalda aday gösterildi.

Lamar’ın ardından bu yılın en çok aday gösterilen ikinci ismi 7 adaylıkla Lady Gaga oldu. Gaga, Mayhem albümüyle Yılın Albümü kategorisinde yarışırken, Abracadabra parçası da hem Yılın Şarkısı hem Yılın Kaydı dallarında aday gösterildi.

Latin müziğin yıldızı Bad Bunny, DeBí TiRAR MáS FOToS albümüyle 6 adaylık elde etti. Genç pop yıldızı Sabrina Carpenter da Man’s Best Friend albümüyle ikinci kez üst üste tüm ana kategorilerde aday gösterilerek 6 dalda yarışacak.

Taylor Swift gibi Grammy rekortmenlerinin bu yıl aday listesinde yer almaması dikkat çekti. Swift'in yeni albümü The Life of a Showgirl, değerlendirme döneminden bir ay sonra yayımlanması nedeniyle aday gösterilmedi. Grammy'de değerlendirmeye alınan Manifest, Aleyna Tilki ve Melike Şahin gibi isimler adaylar arasında yer almadı.

Grammy Ödülleri, 2 Şubat 2026 Pazar günü Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek. Tören CBS kanalında canlı yayınlanacak ve Paramount+ üzerinden de izlenebilecek. YILIN KAYDI "DtMF" – Bad Bunny "Manchild" – Sabrina Carpenter "Anxiety" – Doechii "Wildflower" – Billie Eilish "Abracadabra" – Lady Gaga "Luther" – Kendrick Lamar feat. SZA "The Subway" – Chappell Roan "APT." – ROSÉ & Bruno Mars YILIN ALBÜMÜ DeBí Tirar Más Fotos – Bad Bunny Swag – Justin Bieber Man's Best Friend – Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice) Mayhem – Lady Gaga GNX – Kendrick Lamar Mutt – Leon Thomas Chromakopia – Tyler, The Creator YILIN ŞARKISI "Abracadabra" – Lady Gaga "Anxiety" – Doechii "APT." – ROSÉ & Bruno Mars "DtMF" – Bad Bunny "Golden" – HUNTR/X "Luther" – Kendrick Lamar feat. SZA "Manchild" – Sabrina Carpenter "Wildflower" – Billie Eilish EN İYİ YENİ SANATÇI Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren ve Lola Young. YILIN YAPIMCISI (Klasik Dışı) Dan Auerbach, Cirkut, Dijon, Blake Mills ve Sounwave. YILIN SÖZ YAZARI (Klasik Dışı) Amy Allen, Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Tobias Jesso Jr. ve Laura Veltz.

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI "Defying Gravity" – Cynthia Erivo & Ariana Grande "Golden" – HUNTR/X "Gabriela" – KATSEYE "APT." – ROSÉ & Bruno Mars "30 For 30" – SZA & Kendrick Lamar EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ Justin Bieber – Swag Sabrina Carpenter – Man's Best Friend Miley Cyrus – Something Beautiful Lady Gaga – Mayhem Teddy Swims – I've Tried Everything But Therapy (Part 2) EN İYİ DANS/POP KAYDI Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame Lady Gaga – Abracadabra Zara Larsson – Midnight Sun Tate McRae – Just Keep Watching PinkPantheress – Illegal EN İYİ ROCK ŞARKISI Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be Sleep Token – Caramel Hayley Williams – Glum Turnstile – Never Enough Yungblud – Zombie EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ Bon Iver – Sable, Fable The Cure – Songs of a Lost World Tyler, The Creator – Don't Tap the Glass Wet Leg – Moisturizer Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party EN İYİ R&B PERFORMANSI Justin Bieber – Yukon Chris Brown feat. Bryson Tiller – It Depends Kehlani – Folded Leon Thomas – Mutt (Live From NPR's Tiny Desk) Summer Walker – Heart of a Woman