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        Haberler Dünya 69 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        69 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 69 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:00
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        69 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15'i kadın, 12'si çocuk 69 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin yaşadığı evleri, yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef aldı.

        Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 5 kişi öldü.

        Gazze kentinin güneyinde de insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 14 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı. Saldırıda 14'ü kadın, 12'si çocuk olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti.

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        Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cedid Mülteci Kampı'nda da bazı evleri bombaladı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında Haydar Kavşağı yakınlarında bir apartman dairesini hedef aldı. Bombardımanında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Güneydeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan yardım dağıtım merkezi yakınında düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilere ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda enkaz altında kalan bazı kişilere henüz ulaşılamadı.

        Han Yunus ile Refah kentleri arasında insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda da 7 kişi öldü.

        Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

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