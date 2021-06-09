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7 Eylül - 30 Ekim arasında sergilenecek

Akbank 39'uncu Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması'na başvurular başladı

7 Eylül - 30 Ekim arasında sergilenecek
Başvurular başlıyor
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HABERTURK.COM

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39'uncu Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması'na başvurular başladı.

11 Temmuz 2021'e kadar www.akbanksanat.com/akbank_gso internet adresi üzerinden 40 yaş altındaki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya adaylar, fotoğraf, resim, heykel, video, enstalasyon, cam, baskı, grafik tasarım ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerini içeren eserleriyle katılabilecekler.

Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri Agah Uğur, Leyla Alaton, Saruhan Doğan, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Murat Tabanlıoğlu olacak.

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu; birinciliğe değer görülen eser 15 bin TL., ikinci eser 10 bin TL., üçüncü eser 5 bin para ödülüne hak kazanacak.

Jüri tarafından seçilen eserler 7 Eylül - 30 Ekim 2021 tarihleri arasında Akbank Sanat'ta düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması'nın bu yılki teması şöyle:

'Balkon?'
80'li yılların Viyana Teknik Üniversitesi'nde, aralarında o dönem bu kurumda eğitim alan yazarın da bulunduğu beşyüz mimar adayı ve akademisyene Friedensreich Hundertwasser şöyle seslenmişti; "Konut sorununu teknik bir mesele olarak ele almış yüzyıl ortası rasyonalizmine hararetle karşı çıkan Avusturyalı ressamın, tıpkı resim ve heykel sanatlarındaki gibi, diploma koşulu aramaksızın, herkesin kendi evini de özgürce inşa edebilmesini savunuşu, bugünün dünyasında sıra dışı gözükmeyebilir. Ama söz konusu manifesto* üzerinden yapılacak bir okuma ile sıralanabilecek alt temalar derinlikli bir tartışmayı hak ediyor. Geçtiğimiz bir buçuk yıl, içinde yaşadığımız evler, gündelik yaşam pratiklerinin mobil doğasının sarsıcı biçimde duraklaması ile bireysel varoluşumuzun temel uzantılarından biri haline geldi. Balkonsuzluğa, ışıksızlığa, boş duvarlara veya fazlaca doldurulmuş vitrinlere çözümler aradık. Ekranlar ve ev - ofis düzenleri ile mahremiyeti zayıflayan evler, artık sığınılan limanlarımız değil. Her zamankinden daha bilinçli olarak, bize öğretecek çok şeyi olan iklimsel değişikliklere tanık oluyoruz. Sanat pratikleri de geleceğe dair bir şeyleri sabitleme, öngörme arzusu ya da spekülasyon yaratma çabalarının naifliğinin bilincinde hem durağan, hem de son derece aktif. Evler sanatın her formuyla dolup taşıyor ama içeri ve dışarı ilişkisinin yeni ifade ve etki biçimleri kazanmaya devam ettiği pandemi günlerinde ev özgürleştirici bağlamıyla çağdaş sanat evreninde nerede duruyor? Balkon?" - Murat Tabanlıoğlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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