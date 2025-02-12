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        Haberler Gündem Güncel 7 ilde eğitime kar engeli - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        7 ilde eğitime kar engeli

        Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da eğitime bugün ara verildi. Bugün ayrıca Adıyaman, Sivas, Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop ve Malatya'nın bazı ilçelerinden de benzer haberler geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:47
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        7 ilde eğitime kar engeli
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        Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."

        KASTAMONU

        Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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        Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

        Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

        MALATYA

        Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun buzlanma, tipi ve kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Arapgir Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine ilçede eğitime bugün ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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        ADIYAMAN

        Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği belirtildi.

        Tut ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        SİVAS

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerde ve beldelerde taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan temel eğitim ve özel eğitimdeki öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği kaydedildi.

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        SİNOP

        Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

        Kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

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        Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

        SAMSUN

        Samsun’un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

        Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Alaçam ilçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi okullarımızdan; Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Gökçeağaçoymağı ve Yukarıkoçlu Mahallesi’nden gelen taşımalı öğrencilerimiz de aynı gün 1 gün süreyle izinli sayılacaktır.

        Asarcık ilçemizde ilçe merkezi dışındaki taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı okullarımızda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İlçe merkezinde bulunan okullarımıza taşımalı gelen öğrencilerimiz aynı gün bir gün idari izinli sayılacaktır. Ladik ilçemizde taşıma merkezi olan 80. Yıl İlk/Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu’nda 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Yalnızca resmi taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrencilerimiz aynı bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

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