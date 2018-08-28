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Gerekli görülürse küçükbaş hayvanlar da aşılanacak
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Gölbaşı Belediye Başkanı açıkladı: 7 km çapındaki bölge kontrol ediliyor

Şarbon vakasının görüldüğü Gölbaşı ilçesinin Belediye Başkanı Fatih Duruay Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Hastalığın görüldüğü çiftliğin 3 km’ye kadar yakınında bulunan tüm çiftliklerdeki büyükbaş hayvanlar aşılanıyor. 7 km çapındaki bölge de kontrol ediliyor. Karantina sadece hastalığın görüldüğü çiftlikte uygulanıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun” dedi.

28.08.2018 - 18:00 | Güncelleme:

 

Et ve Süt Kurumu tarafından Brezilya’dan ithal edilen ve Ankara Gölbaşı’nda bir çiftlikte bulunan 4 bin büyükbaş hayvandan 50’sinin şarbon nedeniyle telef olmasının ardından ilçede panik arttı. Habertürk’ten Fırat Tur'a konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hastalığın, bayramın ikinci günü olan çarşamba günü fark edildiğini ve 12 saat sonra aşılama işlemlerinin başladığını belirten Duruay, şöyle devam etti: “İlçe Tarım Müdürlüğü’ne haber verilmesinin ardından hemen aşılama işlemleri başladı. Gölbaşı Belediyesi’nden ve Tarım Müdürlüğü’nden bir ekip çiftliğe giderek, kepçe ile geniş çukurlar kazdı ve telef olan hayvanları kireçle gömdü. Telef olan hayvanlar hiç çiftliğin dışına çıkarılmadan orada gömüldü. Diğer hayvanların da hızla aşıları yapıldı.”

ÇEVREDEKİ HAYVANLAR AŞILANIYOR

Hastalığın görüldüğü çiftliğin çevresinde 7 kilometre çapında bir alanı kapsayan bölgede çalışma yürütüldüğünü belirten Duruay, “Çiftliğe 3 km yakındaki tüm diğer çiftliklerde bulunan büyükbaş hayvanların aşılaması devam ediyor. Ayrıca 7 kilometre çapında bir alan da taranıyor. Buradaki büyükbaşların kontrolleri yapılıyor. Gerekli görülmesi durumunda küçükbaş hayvanlar da aşılanacak” dedi.

 

“KARANTİNA SADECE ÇİFTLİKTE”

Duruay, karantina uygulamasının sadece hastalığın ortaya çıktığı çiftlikte yapıldığını belirtti. Bu bölgeye yakın Günalan ve Ahiboz mahallelerine giriş ve çıkışta herhangi bir sorun olmadığını belirten Duruay, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın tedirginliğini anlıyoruz ancak biz gerekli tüm önlemleri devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte aldık. Kaymakamımız, İlçe Tarım Müdürümüz ve iki mahallemizin muhtarıyla bir araya geldik. Hastalığın çiftliğin dışına yayıldığıyla ilgili hiçbir bulgu yok. Tekrar üstüne basarak belirtmek istiyorum, bu çiftlikteki hayvanlar hiç dışarıya çıkmadı. Telef olan hayvanları da çiftliğin içinde kazdığımız çukura, gerekli tedbirleri alarak gömdük. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun.”

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