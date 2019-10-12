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HaberlerKültür-Sanat

7. Koğuştaki Mucize fragmanı! 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları ve konusu

7. Koğuştaki Mucize filmi bu hafta vizyona giren dram türündeki önemli filmler arasında yer alıyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncuların performansıyla vizyona girdiği ilk günde dikkatleri üstüne çekti. İşte 7. Koğuştaki Mucize filmine dair detaylar

7. Koğuştaki Mucize

7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 7. Koğuştaki Mucize, 2019 yılının önemli dram yapımları arasında yer alıyor. 7. Koğuştaki Mucize'nin başrolünde ise Aras Bulut İynemli yer alıyor. 7. Koğuştaki Mucize filminden ayrıntılar haberimizde.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor. Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NE?

1983 yılında bir Ege kasabasında sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Herkes adalet peşindeyken Memo ve kızı Ova'nın tek isteği birbirlerine kavuşmaktır. Adaletin gerçekleşmesi için ise bir mucize gerekmektedir.

 

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