Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı

        7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:08 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Işık ve Nur apartmanlarının arka kısmında bulunan yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Bir kısmı beton, bir kısmı taş ile örülerek inşa edilen duvarın, apartman sakinlerinin otopark olarak kullandıkları alanın üzerine çökmesi sonucu park halindeki 7 otomobil ile bir motosiklet göçük altında kaldı, bir otomobil ile bir motosiklet ise zarar gördü.

        Çökme sonucu elektrik direği de duvarla birlikte yıkıldı, elektrik telleri koptu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmalara ve görgü şahitlerinin ifadesine göre enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış ve Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        7 aylık hamile eşini tabancayla bacaklarından vurdu

        Antalya'da Abdullah A. (32), kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurup yaraladı. Abdullah A.'nın evden kaçış anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı