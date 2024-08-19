700 yıllık Cumalıkızık, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor

HAFTA SONLARI 8 BİN KİŞİ GEZİYOR

Toplam 15 köy kadınının çalıştığı, Cumalıkızık Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kadınlar, ellerinin değdiği her şeyi birer lezzete dönüştürüyor. Mantı, erişte, tarhana ve gözleme gibi yöresel ürünler üreten kadınlar, aynı zamanda topladıkları ahududu ile böğürtlenlerin suyunu ve reçelini yaparken, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hayattaki sosyal rolünü güçlendiriyor. 220 haneden oluşan ve 750 kişinin yaşadığı yerleşim yerinde, 170'e yakın bina tescilli, yarısı ise restore edildi. 60'ın üzerinde evde ticaretin yapıldığı Cumalıkızık'ı, hafta içi her gün en az 3 bin, hafta sonları ise 8 bin kişi gezerek, tarihe yolculuk yapıyor.