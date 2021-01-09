'72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım' 0:00 / 0:00

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Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Dursun Tüzün, geçen yıl kasım ayı başında yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine koronavirüse yakalandığını öğrendi. Kendisini evinde karantinaya alıp ilaç kullanmaya başlayan Tüzün, 10 günde iyileşip görevine döndü.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Tüzün, hastalığın boğaz ve baş ağrısı ile başladığını, ateşle devam ettiğini söyledi.

Kendisi hastalığa yakalanıncaya kadar çevresinde Kovid-19 görülen olmadığını belirten Tüzün, "Hastalığı büyük ihtimalle hastanede kaptık. Tedavi sürecinde Bakanlığımızın önerdiği ilaçları kullandık. Migren hastasıyım. Koronavirüs hastalığı bende aşırı baş ağrısı yaptı. 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım. Bazı günler 20 saate yakın uyuyordum. Hastalık sonrası 3-4 kilo verdim." dedi.

HASTALIĞININ 8'İNCİ GÜNÜNDEN SONRA ŞİKAYETLERİ GERİLEMEYE BAŞLADI

Hastalığının 8'inci gününden sonra şikayetlerin gerilemeye başladığını anlatan Tüzün, karantinanın ardından işine geri döndüğünü dile getirdi.

Kendisini en mutlu eden konunun hastalığı ailesinden kimseye bulaştırmaması olduğunu vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti: "Üç kızım var. Tek kaygım, 'Birine bulaştırdım mı?' oldu. Çoluk çocuğuma bulaştırırsam, benim için üzüntü kaynağıydı. Bu hastalığı geçirmek riskli hastalar için ciddi sıkıntı. Hastalığı yaymak daha bir sıkıntı. Bu bir vebaldir. Maske, mesafe ve temizlik, bu hastalıktan korunmanın yolu. Bir de ilaçlarla ilgili çok soru geliyor. Ben kullandım, hiçbir yan etkisi olmadı. Covid-19 hastalarının ilaçları mutlaka kullanması gerekiyor."